У Эдди Мерфи и Мартина Лоуренса появилась общая внучка

Эдди Мерфи сообщил, что дочь Мартина Лоуренса родила первенца от его сына
Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс
Эдди Мерфи и Мартин ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

У Эдди Мерфи и Мартина Лоуренса появилась общая внучка: дочь Лоуренса Жасмин родила первенца от сына Мерфи, Эрика. Радостной новостью 65-летний актер и комик поделился во время церемонии Американского института киноискусства, подтвердив, что у пары родилась девочка по имени Ари Скай.

Жасмин Лоуренс и Эрик Мерфи, фото: соцсети
Жасмин Лоуренс и Эрик Мерфи, фото: соцсети

По словам Мерфи, малышка появилась на свет две недели назад. Сам он признался, что не стремится давать молодым родителям советы, считая, что дети прежде всего берут пример с поступков старших.

«Они смотрят, что ты делаешь», — отметил актер.

Жасмин Лоуренс и Эрик Мерфи, фото: соцсети
Жасмин Лоуренс и Эрик Мерфи, фото: соцсети

О том, что в семье Жасмин Лоуренс и Эрика Мерфи будет пополнение, стало известно еще зимой, однако сами родители пока не публиковали отдельного сообщения о рождении дочери. Пара начала встречаться несколько лет назад, в 2024 году объявила о помолвке, а затем сыграла камерную свадьбу в небольшой церкви.

История их отношений стала символичной и для самих семей: Мерфи и Лоуренс давно дружат и не раз снимались вместе, а теперь их дети официально объединили две голливудские фамилии. Для обоих актеров это уже новый семейный этап — Жасмин стала мамой впервые, а Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс получили статус дедушек.