Эдди Мерфи сообщил, что дочь Мартина Лоуренса родила первенца от его сына

У Эдди Мерфи и Мартина Лоуренса появилась общая внучка: дочь Лоуренса Жасмин родила первенца от сына Мерфи, Эрика. Радостной новостью 65-летний актер и комик поделился во время церемонии Американского института киноискусства, подтвердив, что у пары родилась девочка по имени Ари Скай.
По словам Мерфи, малышка появилась на свет две недели назад. Сам он признался, что не стремится давать молодым родителям советы, считая, что дети прежде всего берут пример с поступков старших.
«Они смотрят, что ты делаешь», — отметил актер.
О том, что в семье Жасмин Лоуренс и Эрика Мерфи будет пополнение, стало известно еще зимой, однако сами родители пока не публиковали отдельного сообщения о рождении дочери. Пара начала встречаться несколько лет назад, в 2024 году объявила о помолвке, а затем сыграла камерную свадьбу в небольшой церкви.
История их отношений стала символичной и для самих семей: Мерфи и Лоуренс давно дружат и не раз снимались вместе, а теперь их дети официально объединили две голливудские фамилии. Для обоих актеров это уже новый семейный этап — Жасмин стала мамой впервые, а Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс получили статус дедушек.