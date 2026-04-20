Николь Кидман впервые подробно рассказала о моменте, когда узнала о смерти своей матери. Трагедия произошла в сентябре 2024 года во время Венецианского кинофестиваля, где актриса должна была выйти на сцену за наградой за лучшую женскую роль.
По словам звезды, новость она получила прямо перед церемонией. Кидман призналась, что вернулась в гостиничный номер, легла в постель и почувствовала полное опустошение. Актриса попыталась уехать из Венеции ночью, села на лодку по пути в аэропорт, но в итоге вернулась обратно.
«Мужа не было рядом. Детей не было рядом. Я приехала получать награду, а закончилось все этим», — вспоминает она.
Кидман назвала этот опыт «ужасающим», но отметила, что именно он помог ей по-новому оценить собственную внутреннюю устойчивость. По ее словам, тогда она поняла, что способна пережить почти всё.
После смерти матери актриса задумалась о работе с неизлечимо больными и захотела стать сиделкой для умирающих. Кидман объяснила, что увидела в этом направлении особую человеческую глубину и почувствовала, что обладает необходимым характером для такой помощи.