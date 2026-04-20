4 мая на ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Кузя. Путь к успеху». Впервые в истории франшизы «Универ» проект будет посвящен одному персонажу — Кузе в исполнении Виталия Гогунского.
В сериалах «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. 15 лет спустя» Кузя появляется в образе богатого «пельменного короля». Спин-офф расскажет о пути героя к статусу «олигарха».
События сериала «Кузя. Путь к успеху» разворачиваются в Агаповке. Кузя возвращается в родное село, становится главой местного колхоза и благодаря нестандартному подходу спасает его от банкротства. Герою придется противостоять городскому бизнесмену, задумавшему проложить через Агаповку платную трассу.
Параллельно ему предстоит сделать выбор в личной жизни: за его сердце борются соседка Верка, мечтающая о семье, и городская девушка, совершенно не готовая к деревенскому быту.
Исполнитель главной роли Виталий Гогунский рассказал, что образ Кузи в статусе олигарха дался ему непросто.
«Играть олигарха — это трудно. Каждая сцена — для меня стресс и вызов, несмотря на то, что мне очень нравится происходящее с Кузей», — признался актер.
«Роль Кузи в образе бизнесмена оказалась намного сложнее, чем я думал. Сейчас он — мой учитель. Если раньше я создавал Кузю, то теперь сам многому у него учусь: его умению вести бизнес, прямолинейности и даже цинизму», — поделился Гогунский.
Актер также высоко оценил сценарий и работу коллег. Он признался, что не читал «ничего смешнее на бумаге за последние 20 лет», а игра доставила ему огромное наслаждение.
Режиссером сериала выступает Александр Назаров. В других ролях заняты Анатолий Кот, Ника Вигель, Денис Бузин, Евгения Капралова.
Производством проекта занималась компания Norm Production.