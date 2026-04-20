Жена Юры Борисова, Анна Шевчук, показала редкое семейное фото актера с дочерью Акулиной в день ее девятилетия. Трогательный кадр появился в соцсетях в честь дня рождения младшей дочери пары.
На снимке девочка запечатлена с именинным тортом и зажженными свечами, а рядом с ней — отец, с улыбкой наблюдающий за дочерью.
«9», — коротко подписала публикацию Шевчук. Позже актриса также поделилась видео, на котором именинница играет с подарком — прозрачным шаром с розовыми перьями.
Юра Борисов и Анна Шевчук вместе уже много лет и считаются одной из самых закрытых актерских пар. Они поженились в 2014 году, а сегодня воспитывают двух дочерей — Марфу и Акулину. При этом супруги стараются не выносить личную жизнь на публику и редко показывают детей в соцсетях.