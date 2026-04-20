Аглая Тарасова накануне отметила день рождения — 18 апреля ей исполнилось 32 года. В честь этого ее мама Ксения Раппопорт показала детские фото дочери. На одном из черно-белых фото мать и дочь были запечатлены вместе.
Актриса также поздравила наследницу с днем рождения. Она подчеркнула, что всегда будет рядом с Тарасовой и во всем ее поддержит.
«С днем рождения, любовь моя! Я всегда рядом и всегда за тебя», — написала Раппопорт.
Тарасова отметила 32-летие в компании семьи и друзей. На ее дне рождения выступала Тося Чайкина. В конце вечера именинница задула свечи на большом торте, украшенном ягодами.
Напомним, Аглая Тарасова родилась в браке актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. У нее также есть 14-летняя сестра София, появившаяся на свет в отношениях Раппопорт с актером Юрием Колокольниковым.
Тарасова пошла по стопам матери. Она известна зрителям по таким проектам, как «Лед», «Марафон желаний», «Интерны», «Холоп 2» и другим.
Ранее Аглаю Тарасову заподозрили в романе с 47-летним продюсером.