Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Аглаи Тарасовой показала детские фото актрисы в честь ее 32-летия

Ксения Раппопорт отметила, что всегда будет рядом с дочерью
Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт, фото: пресс-служба
Аглая Тарасова накануне отметила день рождения — 18 апреля ей исполнилось 32 года. В честь этого ее мама Ксения Раппопорт показала детские фото дочери. На одном из черно-белых фото мать и дочь были запечатлены вместе.

Аглая Тарасова в детстве, фото: соцсети
Актриса также поздравила наследницу с днем рождения. Она подчеркнула, что всегда будет рядом с Тарасовой и во всем ее поддержит.

«С днем рождения, любовь моя! Я всегда рядом и всегда за тебя», — написала Раппопорт.

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, фото: соцсети
Тарасова отметила 32-летие в компании семьи и друзей. На ее дне рождения выступала Тося Чайкина. В конце вечера именинница задула свечи на большом торте, украшенном ягодами.

Напомним, Аглая Тарасова родилась в браке актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. У нее также есть 14-летняя сестра София, появившаяся на свет в отношениях Раппопорт с актером Юрием Колокольниковым.

Аглая Тарасова отметила 32-летие, фото: соцсети
Тарасова пошла по стопам матери. Она известна зрителям по таким проектам, как «Лед», «Марафон желаний», «Интерны», «Холоп 2» и другим.

Ранее Аглаю Тарасову заподозрили в романе с 47-летним продюсером. 