Оскароносный режиссер Педро Альмодовар усомнился в актерских качествах Джейкоба Элорди, предположив, что стремительный рост его популярности может быть связан не только с профессиональными достижениями, но и с имиджем секс-символа. Об этом он заявил в подкасте La Pija y la Quinqui.
76-летний постановщик признал, что звездный статус 28-летнего актера не вызывает сомнений, однако отметил, что не все его работы убедили его в актерской состоятельности.
«Я вижу, что его слава реальна, но задаюсь вопросом: он секс-символ или по-настоящему выдающийся актер?» — отметил Альмодовар.
Говоря о недавней экранизации «Грозового перевала» с участием Элорди, режиссер назвал фильм неудачным, подчеркнув, что это не вина актеров. По его словам, ни Элорди, ни его партнерша Марго Робби не ответственны за итоговый результат: «Они сделали все, что могли».
Отдельно Альмодовар прокомментировал роль актера в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо — проекте, который принес Элорди первую в карьере номинацию на «Оскар», а также номинации на «Золотой глобус» и Critics Choice Awards. Режиссер обратил внимание на необычную трактовку образа монстра: «Традиционно отталкивающего персонажа превратили в своего рода фетиш».
При этом Альмодовар дал понять, что пока не готов высоко оценить диапазон актера. По его словам, Элорди ещё предстоит доказать свою профессиональную глубину в более сложных ролях.
Джейкоб Элорди получил мировую известность благодаря сериалу «Эйфория», третий сезон которого недавно вышел и уже вызвал неоднозначную реакцию критиков и зрителей. В последние годы актер активно строит карьеру в кино, снявшись в фильмах «Присцилла: Элвис и я» и «Солтберн», а также готовится к главной роли в новом проекте Ридли Скотта «Созвездие пса».