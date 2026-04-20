Стали известные самые обсуждаемые деятели кино в России

К 48-му Московскому международному кинофестивалю аналитики Дзена выяснили, о каких российских актерах и режиссерах чаще всего писали в СМИ за последний год. Лидерами по упоминаемости стали Лиза Моряк и Алексей Учитель.
Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса.
Рейтинг актеров возглавила Лиза Моряк — за год доля материалов с ее упоминанием достигла 43,9%. Чаще всего в СМИ обсуждали роли актрисы в фильмах «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане», а также личную жизнь.
На второй позиции рейтинга со значительным отрывом разместился Александр Петров (13,6%). Следующие строчки заняли Павел Прилучный и Анна Пересильд с показателями 3,1% и 3% соответственно. Замкнула пятерку лидеров Мила Ершова (2,2%).
В топ-10 самых обсуждаемых актеров также вошли Сергей Безруков, Марина Александрова, Екатерина Климова, Анна Михалкова и Никита Кологривый.
В ряду режиссеров самым упоминаемым деятелем стал Алексей Учитель — за год СМИ посвятили ему 43% материалов. Реже в новостях упоминали Никиту Михалкова (31,8%) и Федора Бондарчука (13,4%).