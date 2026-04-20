Глава Госфильмофонда объяснил, как ИИ поможет реставрации фильмов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Использование технологий искусственного интеллекта может существенно упростить процесс цифровой реставрации фильмов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.
«Когда какой-то кинофильм вступает в блок цифровой обработки и реставрации, он содержит в себе определенные изъяны. Проблемы со цветом или с звуком — это базовые вещи, которые повторяются в 90% фильмов. В этих моментах как помощника [в реставрации] можно использовать ИИ», — сказал он.
Глава Госфильмофонда подчеркнул, что полную реставрацию картины нейросети пока провести не могут.
«Это значительная часть, но, конечно же, это не полная реставрация», — пояснил Аксенов.
Он добавил, что ключевая роль в восстановлении фильмов по-прежнему остается за специалистами.
«Без человека, без его багажа, без опыта и понимания, взглядов оператора, режиссера, который участвовал в создании фильма, это сделать невозможно», — заключил он.