Тейяна Тейлор ответила на слухи о романе с Джейкобом Элорди

Тейяна Тейлор развеяла слухи о своих отношениях со звездой «Эйфории» Джейкобом Элорди. После серии совместных выходов на Coachella и обеде номинантов на «Оскаре» поклонники заподозрили пару в тайном романе, однако артистка поспешила внести ясность, подчеркнув, что между ними — исключительно дружба.
Тейлор попросила фанатов не искать скрытый подтекст там, где его нет, и напомнила, что между мужчиной и женщиной возможны просто теплые приятельские отношения без намека на романтику.
«Знаете, что самое смешное? Вы постоянно придумываете эту историю про меня и Джейкоба, — поделилась Тейяна в комментарии для прессы. — Я всем говорю: это мой двойник с прической маллет, понятно? Это совершенно нормально — иметь друзей. Он просто мой лучший друг на период сезона кинонаград».