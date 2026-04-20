«Союзмультфильм» проведет онлайн-фестиваль «Теплая анимация» к 90-летию студии

В рамках фестиваля покажут работы молодых режиссеров и анимационные фильмы, лауреаты российских и международных смотров
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» проведет пятый онлайн-фестиваль авторских проектов «Теплая анимация», в рамках которого будут показаны работы молодых режиссеров и анимационные фильмы, лауреаты российских и международных смотров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии.

«“Союзмультфильм” проведет на платформе “ВК-видео” пятый фестиваль авторских проектов “Теплая анимация”. В ходе марафона, который будет проходить вплоть до даты 90-летия “Союзмультфильма” — 10 июня, будут показаны студенческие работы последних пяти лет, а также курсовые проекты выпускников режиссерских мастерских, действующих на базе студии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заключительная часть смотра, запланированная на вторую половину мая и начало июня, будет сформирована из фильмов, уже отмеченных наградами, но ранее не показанных широкой аудитории. Среди них — лауреат «Суздальфеста» 2025 года «Ремарки» Марии Якушиной, победитель премии «Золотой орел» «Булгаковъ» Станислава Соколова, а также картина Натальи Абрамовой «Жила-была гора», отмеченная на фестивалях «Человек и Природа» и «Свет миру».

По словам пресс-службы, показы будут проходить два-три раза в неделю, преимущественно по вторникам и четвергам, позднее к ним добавится суббота. Финальный показ состоится 10 июня, в день юбилея студии: зрителям представят фильм Дарьи Ищейкиной «Глупая собака», удостоенный наград «Суздальфеста» 2025 года, Йошкар-Олинского анимационного фестиваля, Воронежского международного анимационного фестиваля и национальной анимационной премии «Икар».