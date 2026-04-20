Бортко: фильм «Сталин» призван развенчать мифы о личности генсека КПСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Четырехсерийная историко-политическая драма «Сталин» призвана развенчать мифы о личности генерального секретаря КПСС Иосифе Сталине. Об этом в интервью ТАСС заявил режиссер Владимир Бортко.
«И очень хочу, чтобы слова, которые я сказал, подкреплялись еще и фильмами, потому что кино реальнее. Фильм говорит о том, что передать словами трудно. Главная художественная — и, я бы даже сказал, политическая — задача, которую мы перед собой ставим, — развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС», — сказал Бортко.
Режиссер отметил, что у создателей картины нет задачи показать Сталина «хорошим или плохим».
«Мы хотим показать Сталина таким, каким он, как мне кажется, был на самом деле. И это очень важно не только для меня, но и для людей», — сказал он.
Съемки фильма «Сталин» начались в феврале. Роль Иосифа Сталина исполнит Игорь Миркурбанов. Роли в картине также исполнят Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев и другие. Генеральными продюсерами выступили Сергей Щеглов и Инесса Юрченко. Производством картины занимается кинокомпания «Триикс медиа» совместно с онлайн-кинотеатром Кион.