Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бортко: фильм «Сталин» призван развенчать мифы о личности генсека КПСС

Режиссер отметил, что у создателей картины нет задачи показать Иосифа Сталина «хорошим или плохим»
Владимир Бортко
Владимир БорткоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Четырехсерийная историко-политическая драма «Сталин» призвана развенчать мифы о личности генерального секретаря КПСС Иосифе Сталине. Об этом в интервью ТАСС заявил режиссер Владимир Бортко.

«И очень хочу, чтобы слова, которые я сказал, подкреплялись еще и фильмами, потому что кино реальнее. Фильм говорит о том, что передать словами трудно. Главная художественная — и, я бы даже сказал, политическая — задача, которую мы перед собой ставим, — развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС», — сказал Бортко.

Режиссер отметил, что у создателей картины нет задачи показать Сталина «хорошим или плохим».

«Мы хотим показать Сталина таким, каким он, как мне кажется, был на самом деле. И это очень важно не только для меня, но и для людей», — сказал он.

Съемки фильма «Сталин» начались в феврале. Роль Иосифа Сталина исполнит Игорь Миркурбанов. Роли в картине также исполнят Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев и другие. Генеральными продюсерами выступили Сергей Щеглов и Инесса Юрченко. Производством картины занимается кинокомпания «Триикс медиа» совместно с онлайн-кинотеатром Кион.