Бортко никогда не планировал снимать продолжение «Бандитского Петербурга»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Режиссер Владимир Бортко, вопреки слухам, никогда не планировал снимать продолжение или ремейк многосерийного фильма «Бандитский Петербург». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Мне в голову не приходят мысли что-то переснимать. Я снял две части, которыми горжусь. Что касается остального, это дело людей, которые платили за это деньги», — сказал Бортко.
В 2025 году в СМИ появилась информация, что телеканал «РЕН ТВ» планирует снять ремейк «Бандитского Петербурга». Сыгравший одну из главных ролей в фильме Дмитрий Певцов тогда заявил, что возможный ремейк сериала не отвечает современным реалиям.