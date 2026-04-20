Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бортко никогда не планировал снимать продолжение «Бандитского Петербурга»

По словам режиссера, ему «в голову не приходят мысли что-то переснимать»
Дмитрий Певцов в сериале «Бандитский Петербург»
Дмитрий Певцов в сериале «Бандитский Петербург»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Режиссер Владимир Бортко, вопреки слухам, никогда не планировал снимать продолжение или ремейк многосерийного фильма «Бандитский Петербург». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мне в голову не приходят мысли что-то переснимать. Я снял две части, которыми горжусь. Что касается остального, это дело людей, которые платили за это деньги», — сказал Бортко.

В 2025 году в СМИ появилась информация, что телеканал «РЕН ТВ» планирует снять ремейк «Бандитского Петербурга». Сыгравший одну из главных ролей в фильме Дмитрий Певцов тогда заявил, что возможный ремейк сериала не отвечает современным реалиям.