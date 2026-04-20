Бортко поддержал идею воссоздания Госкино

Режиссер заявил, что снимать кино при советской власти неплохо получалось
Владимир Бортко
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Воссоздание Госкино помогло бы вывести кинематограф на достойный уровень. Об этом в интервью ТАСС заявил режиссер Владимир Бортко.

«Я работал на “Ленфильме” 50 лет. У нас был редактор, который решал, что и кому нужно снять. Мы никогда не думали о деньгах, этим занималось государство. И знаете, по-моему, снимать кино при советской власти неплохо получалось. Может быть, и сейчас прийти к такой же системе? Когда существует Госкино, когда существует государственное финансирование не в том виде, как сейчас. Тогда может и толк будет», — сказал режиссер.

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц в интервью ТАСС заявил, что для возрождения российского кинематографа необходимо убрать из Министерства культуры РФ департамент и переделать его в Госкино России как отдельное ведомство, ответственное за развитие индустрии в России. Его поддержали депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.