Фильм «Вот это драма!» возглавил российский кинопрокат на выходных

Второе место заняла мелодрама «Твое сердце будет разбито»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Комедийная мелодрама «Вот это драма!» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 151,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 16 по 19 апреля.

Главным героям Чарли и Эмме, которых сыграли Роберт Паттинсон и Зендея соответственно, предстоит пройти через неожиданную драму прямо незадолго до их свадьбы. Одно невинное откровение переворачивает все. Героям предстоит понять, насколько хорошо они знают друг друга.

Мелодрама «Твое сердце будет разбито», снятая по роману писательницы Анны Джейн, заняла второе место, собрав 66,2 млн рублей за минувшие выходные. В центре сюжета старшеклассница Полина, которая встречает свою первую любовь и переживает школьную травлю. Режиссером экранизации стал Михаил Вайнберг. Главные роли исполнили Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза.

На третьем месте — «Моя собака — космонавт», собравший 51,6 млн рублей. По сюжету фильма, десятилетний мальчик Миша, живущий у космодрома Байконур, находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.