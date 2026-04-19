Натали Портман засняли с округлившимся животом после новости о беременности

Актриса Натали Портман впервые была замечена на публике после новости о третьей беременности. Фото опубликованы на сайте Marie Claire.
Папарацци подловили 44-летнюю Натали Портман во время прогулки с 9-летней дочерью Амалией в Париже. Актриса была запечатлена в темно-зеленом тренче, синих джинсах и сапогах. Артистка убрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Дочь знаменитости была одета в серую толстовку, голубые джинсы и лоферы.
Напомним, накануне Натали Портман в интервью журналу Harper’s Bazaar сообщила, что она и ее возлюбленный Танги Дестейбл ждут своего первенца.
«Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо», — поделилась знаменитость.
По словам актрисы, она сейчас «дорожит каждым моментом», поскольку знает, что «возможно, это в последний раз».