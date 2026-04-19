54-летний бывший муж Дженнифер Энистон впервые стал отцом

Бывший муж актрисы Дженнифер Энистон, Джастин Теру, впервые стал отцом. Об этом артист сообщил в соцсети.
54-летний Джастин Теру и его 32-летняя жена Николь Брайдон Блум объявили о рождении первенца. Они поделились фото, на котором актер был запечатлен с новорожденным сыном. Ребенок лежал на груди у сценариста. Имя младенца не сообщается.
«Он здесь. Мы так влюблены», — подписал фото Теру.
В декабре издание People подтвердило слухи о том, что Джастин Теру и Николь Брайдон Блум ждут ребенка. В марте прошлого года влюбленные поженились.
Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон тайно готовится к свадьбе с новым избранником.