Ева Мендес заинтриговала признанием о личной жизни с Райаном Гослингом

Ева Мендес приоткрыла завесу личной жизни с Райаном Гослингом. В интервью People актриса рассказала, что, несмотря на годы отношений, они с Гослингом продолжают поддерживать романтику и находить время только друг для друга.
По словам Мендес, пара регулярно устраивает камерные ужины на двоих и старается сохранять особую атмосферу в отношениях. Однако больше всего внимания привлек ее шутливый ответ на вопрос о любимом совместном занятии.
Актриса намекнула, что у них есть свои «секреты», о которых не принято говорить вслух, оставив простор для фантазии поклонников.
При этом звездная пара сознательно избегает лишнего внимания. Мендес призналась, что они с Гослингом знают, как скрыться от папарацци и спокойно провести время вместе. Вместо шумных и популярных мест они выбирают более уединенные локации, где могут оставаться просто парой, а не объектом всеобщего интереса.
Несмотря на статус одной из самых закрытых пар Голливуда, Мендес подчеркнула: им по-прежнему важно делить простые радости — например, вместе ходить в кино и обсуждать фильмы. Именно такие моменты, по ее словам, и помогают сохранять близость.
Ранее папарацци впервые за долгое время засняли Райана Гослинга с подросшими дочерьми.