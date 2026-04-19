Ева Мендес заинтриговала признанием о личной жизни с Райаном Гослингом

Актриса рассказала, что в их отношениях с мужем сохранилась романтика
Ева Мендес и Райан Гослинг

Ева Мендес приоткрыла завесу личной жизни с Райаном Гослингом. В интервью People актриса рассказала, что, несмотря на годы отношений, они с Гослингом продолжают поддерживать романтику и находить время только друг для друга.

По словам Мендес, пара регулярно устраивает камерные ужины на двоих и старается сохранять особую атмосферу в отношениях. Однако больше всего внимания привлек ее шутливый ответ на вопрос о любимом совместном занятии.

Актриса намекнула, что у них есть свои «секреты», о которых не принято говорить вслух, оставив простор для фантазии поклонников.

При этом звездная пара сознательно избегает лишнего внимания. Мендес призналась, что они с Гослингом знают, как скрыться от папарацци и спокойно провести время вместе. Вместо шумных и популярных мест они выбирают более уединенные локации, где могут оставаться просто парой, а не объектом всеобщего интереса.

Несмотря на статус одной из самых закрытых пар Голливуда, Мендес подчеркнула: им по-прежнему важно делить простые радости — например, вместе ходить в кино и обсуждать фильмы. Именно такие моменты, по ее словам, и помогают сохранять близость.

Ранее папарацци впервые за долгое время засняли Райана Гослинга с подросшими дочерьми.