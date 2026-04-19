Amazon MGM продлила кинопрокат «Проекта “Конец света”» на фоне финансового успеха

Amazon MGM и режиссер Кристофер Миллер подтвердили, что фильм «Проект “Конец света”» получил дополнительное время на прокат в кинотеатрах. Причиной для увеличенного количества прокатных дней послужил финансовый успех фильма — он собрал свыше 517 млн долларов, став второй самой кассовой картиной в фильмографии Райана Гослинга после «Барби» (1,4 млрд долларов).
Дополнительное прокатное время фильма будет длится с 17 по 24 апреля. В рамках проката фильм вернется в IMAX-кинотеатры США, чтобы зрители смогли оценить «Проект “Конец света”» на больших экранах. Кристофер Миллер подтвердил, что на стриминговых сервисах лента появится только после конца проката.
Фильм «Проект “Конец света”» снят по одноименному роману Энди Вейера. Сюжет картины рассказывает об ученом Райленде Грейсе, который отправился за 12 световых лет от Солнца в поисках возможности спасти Землю от гибели. В процессе путешествия он знакомится с каменным паукообразным пришельцем, который так же преследует цель спасти свою планету. Герои объединяются, несмотря на всяческие барьеры, и становятся лучшими друзьями.
Ранее проект Кино Mail рассказал, как снимали фильм «Проект "Конец света"».