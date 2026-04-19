Amazon MGM продлила кинопрокат «Проекта “Конец света”» на фоне финансового успеха

Фильм «Проект “Конец света”» снят по одноименному роману Энди Вейера. Сюжет картины рассказывает об ученом Райленде Грейсе, который отправился за 12 световых лет от Солнца в поисках возможности спасти Землю от гибели. В процессе путешествия он знакомится с каменным паукообразным пришельцем, который так же преследует цель спасти свою планету. Герои объединяются, несмотря на всяческие барьеры, и становятся лучшими друзьями.