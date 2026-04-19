Блейк Лайвли задумалась о переезде из США

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс рассматривают возможность переезда в Великобританию на фоне затянувшегося скандала в индустрии.
По данным Page Six, обсуждения переезда активизировались из-за продолжающегося судебного конфликта актрисы с режиссером Джастином Бальдони. Источники утверждают, что напряженная ситуация вокруг Лайвли сказалась на ее положении в Голливуде: многие представители индустрии предпочитают держаться в стороне от актрисы.
Дополнительным фактором стала и связь Рейнольдса с Великобританией. Актер активно вовлечён в развитие валлийского футбольного клуба «Рексхэм», что усилило его привязанность к стране. По словам инсайдеров, именно это делает возможный переезд более реалистичным.
При этом сама Лайвли, как отмечается, не теряет надежды на перезапуск карьеры. Она рассчитывает, что европейские режиссеры смогут дать ей новые роли и шанс вернуться в профессию на прежнем уровне.
Напомним, в конце 2024 года актриса подала иск против Балдони, обвинив его в сексуальных домогательствах и клеветнической кампании. Также, по ее словам, режиссер критиковал ее внешность, в том числе вес.
Ранее стало известно, что Блейк Лайвли и Джастин Бальдони не смогли прийти к мировому соглашению.