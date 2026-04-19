Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блейк Лайвли задумалась о переезде из США

Актриса выбрала дом в Великобритании после скандала в Голливуде
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс рассматривают возможность переезда в Великобританию на фоне затянувшегося скандала в индустрии.

По данным Page Six, обсуждения переезда активизировались из-за продолжающегося судебного конфликта актрисы с режиссером Джастином Бальдони. Источники утверждают, что напряженная ситуация вокруг Лайвли сказалась на ее положении в Голливуде: многие представители индустрии предпочитают держаться в стороне от актрисы.

Дополнительным фактором стала и связь Рейнольдса с Великобританией. Актер активно вовлечён в развитие валлийского футбольного клуба «Рексхэм», что усилило его привязанность к стране. По словам инсайдеров, именно это делает возможный переезд более реалистичным.

При этом сама Лайвли, как отмечается, не теряет надежды на перезапуск карьеры. Она рассчитывает, что европейские режиссеры смогут дать ей новые роли и шанс вернуться в профессию на прежнем уровне.

Напомним, в конце 2024 года актриса подала иск против Балдони, обвинив его в сексуальных домогательствах и клеветнической кампании. Также, по ее словам, режиссер критиковал ее внешность, в том числе вес.

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли и Джастин Бальдони не смогли прийти к мировому соглашению.