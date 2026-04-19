Анна Пересильд объяснила, почему не хочет оставаться в школе

Актриса Анна Пересильд откровенно рассказала о своих планах на будущее во время прямого эфира с подписчиками. Звезда призналась, что не видит себя в старших классах и уже приняла решение раньше закончить школу.
По словам Анны, она «очень рано повзрослела» и теперь чувствует себя в школьной среде не на своем месте. Артистка попыталась объяснить это ощущение: ей «немножко странно» находиться в привычной системе, где, как она считает, каждый проживает свой путь по-разному.
Пересильд подчеркнула, что ее выбор — не протест и не попытка выделиться, а осознанное решение двигаться дальше. Она хочет как можно скорее поступить в институт и сосредоточиться на профессиональном развитии.
«Просто вот я конкретно поняла в какой-то момент, что я хочу закончить школу, поступать в институт, то есть уже начинать взрослую жизнь», — сказала дочь Юлии Пересильд.
Кроме того, ранний переход к следующему этапу жизни, по мнению Анны, даст ей больше свободы — как в обучении, так и в личном развитии. «Очень хочется учиться и развиваться еще больше», — призналась она, добавив, что уже готова к новому этапу.
