Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ выяснили, как условно осужденная Аглая Тарасова отметила день рождения

Актриса отметила день рождения вечеринкой
Аглая Тарасова

День рождения условно осужденная Аглая Тарасова отметила с размахом — несмотря на непростой период в жизни. Как стало известно Super, праздник разделился на две части: уютное утро в кругу близких и шумная вечеринка с кино-друзьями.

С самого утра Аглаю приехали поздравить самые родные. Среди первых гостей — ее мать, актриса Ксения Раппопорт, а также Александра Бортич. Последняя не смогла остаться на вечернюю часть из-за выступления в Санкт-Петербурге, но все же нашла время лично поздравить именинницу.

Главные события развернулись уже ночью: источник Super сообщил, что Тарасова отправилась в столичный бар «Йося», где устроила масштабную кинотусовку. Праздник получился громким и продолжался до самого утра.

Среди гостей — известные лица российского шоу-бизнеса: Юрий Колокольников, Кристина Асмус, Антон Филиппенко, Анастасия Уколова, Софья Синицына и Ида Галич. Блогер приехала одной из первых, но ненадолго — она была вместе с ребёнком и вскоре уехала.

Ранее стало известно, что Аглая Тарасова после получения условного срока распродает свою одежду.