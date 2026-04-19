СМИ выяснили, как условно осужденная Аглая Тарасова отметила день рождения

День рождения условно осужденная Аглая Тарасова отметила с размахом — несмотря на непростой период в жизни. Как стало известно Super, праздник разделился на две части: уютное утро в кругу близких и шумная вечеринка с кино-друзьями.
С самого утра Аглаю приехали поздравить самые родные. Среди первых гостей — ее мать, актриса Ксения Раппопорт, а также Александра Бортич. Последняя не смогла остаться на вечернюю часть из-за выступления в Санкт-Петербурге, но все же нашла время лично поздравить именинницу.
Главные события развернулись уже ночью: источник Super сообщил, что Тарасова отправилась в столичный бар «Йося», где устроила масштабную кинотусовку. Праздник получился громким и продолжался до самого утра.
Среди гостей — известные лица российского шоу-бизнеса: Юрий Колокольников, Кристина Асмус, Антон Филиппенко, Анастасия Уколова, Софья Синицына и Ида Галич. Блогер приехала одной из первых, но ненадолго — она была вместе с ребёнком и вскоре уехала.
Ранее стало известно, что Аглая Тарасова после получения условного срока распродает свою одежду.