Брэд Питт спровоцировал туристический бум на греческом острове после съемок в новом фильме

Брэд Питт невольно помог греческой туристической индустрии. Съемки фильма «Всадники» на острове Идра вызвали настоящий ажиотаж. Отели и аренда жилья достигли стопроцентной заполняемости за недели до официального начала сезона, сообщает Greek City Times.
Рестораны и кафе открылись раньше времени, а местные жители активно работали статистами и в обслуживании. Мэр острова Георгиос Кукудакис заявил, что туристический сезон начался на месяц раньше благодаря Питту.
Кстати, это первый случай для Идры со времен съемок фильма «Мальчик на дельфине» с Софи Лорен в 1957 году.
Сам Питт провёл на острове несколько недель, а затем съемочная группа перебралась в Афины и другие локации. Режиссер картины — Эдвард Бергер, снявший оскароносный фильм «На Западном фронте без перемен».
Ранее Брэда Питта осудили за использование парика во время съемок в Греции.