Шарлиз Терон раскритиковала Тимоти Шаламе за скандальные слова о балете

Шарлиз Терон в интервью The New York Times отреагировала на скандальные высказывания Тимоти Шаламе. Недавно актер заявил, что балет и опера никому не интересны, и признался, что не хотел бы работать в этих жанрах, где артистам приходится буквально «выпрашивать» внимание зрителей.
Терон назвала слова коллеги «очень опрометчивыми». По ее мнению, эти виды искусства нужно поддерживать, а не оскорблять. Шарлиз сама, в молодости сама занималась балетом и считает, что знает, о чем говорит.
«Через десять лет искусственный интеллект сможет делать работу Тимоти, но он не сможет заменить живого человека на сцене. У меня были кровоточащие волдыри, которые никогда не заживали. И у тебя нет выходных. Ты просто продолжаешь идти», — заявила Терон.
Актриса считает, что артисты балета — настоящие супергерои, а их труд требует невероятной самоотдачи и дисциплины.
Возлюбленный Кайли Дженнер уже столкнулся с массовой критикой после своих слов о балете и опере. Звезды оперы и балета называли его взгляды «неуважительными и ограниченными». Метрополитен-опера даже выпустила ролик в поддержку артистов с подписью: «Это для тебя, Тимоти Шаламе».
Ранее глава Лондонской Королевской оперы поблагодарил Тимоти Шаламе за рост продаж.