Сидни Суини и Скутер Браун подтвердили свои отношения

Звезда «Эйфории» Сидни Суини и музыкальный менеджер Скутер Браун больше не скрывают свои отношения. Пара ознаменовала новый этап отношений серией совместных публикаций в социальных сетях.
Сидни поделилась трогательным снимком, на который Скутер ответил лаконичным, но красноречивым комментарием: «Счастливчик». Этот публичный жест поставил точку в многочисленных догадках фанатов и прессы.
Слухи о романе Суини и Брауна впервые появились, когда их заметили вместе во время отдыха в Италии. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци на закрытых свиданиях и светских мероприятиях, однако до недавнего времени влюбленные предпочитали хранить молчание.
Ранее Сидни Суини снялась в новой рекламе American Eagle после скандала со слоганом.