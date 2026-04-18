Звезда фильма «Багровые реки» Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет

Скончалась французская актриса Надя Фарес, ей было 57 лет. Информацию о кончине артистки опубликовала газета Liberation.
«С огромной скорбью мы сообщаем о смерти Нади Фарес в эту пятницу. Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери», — приводит издание заявление дочерей Фарес.
Сообщается, что актриса скончалась ещё 17 апреля в Париже, не приходя в сознание после недельной комы, вызванной потерей сознания в бассейне частного клуба. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.
Фарес наиболее известна по ролям в триллере «Багровые реки» и боевике «Осиное гнездо».