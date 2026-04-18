Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильма «Багровые реки» Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет

Актриса скончалась после недельной комы
Надя Фарес в фильме «В эфире»

Скончалась французская актриса Надя Фарес, ей было 57 лет. Информацию о кончине артистки опубликовала газета Liberation.

«С огромной скорбью мы сообщаем о смерти Нади Фарес в эту пятницу. Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери», — приводит издание заявление дочерей Фарес.

Сообщается, что актриса скончалась ещё 17 апреля в Париже, не приходя в сознание после недельной комы, вызванной потерей сознания в бассейне частного клуба. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Фарес наиболее известна по ролям в триллере «Багровые реки» и боевике «Осиное гнездо».