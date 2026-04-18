Вышел тизер-трейлер «Малыша-каратиста» с Романом Курцыным

«НМГ Кинопрокат» выпустил тизер-трейлер фильма «Малыш-каратист» с Романом Курцыным в главной роли. Кроме того, одну из ролей исполнил боец MMA Магомед Исмаилов – фильм стал его дебютом в большом кино.
В основу фильма легла личная биография продюсера и актера Романа Курцына.
«Идея возникла очень давно. Это своего рода эпизод из моего детства, рассказанный через художественное кино. Все переживания нашего главного героя, мальчика Сашки, – это моменты, которые я сам испытал в детстве. Мне очень хотелось поделиться этой историей», – поделился Роман Курцын.
Режиссером «Малыша-каратиста» стал Алексей Алферов, а в качестве продюсеров выступили Михаил Погосов и сам Роман Курцын. Фильм выйдет 25 июня этого года.
