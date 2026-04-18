Екатерина Климова показала фото с дочерью в последний день отпуска

Актриса Екатерина Климова отдыхала на Мальдивах вместе с младшей дочерью Беллой. В личном блоге Климова поделилась атмосферными кадрами: мама и дочь позируют на фоне пальм и бассейна и наслаждаются тропическим солнцем.
По словам актрисы, даже с одним ребёнком устроить фотосессию — задача не из легких. Она отметила, что кадры сделаны в последний день отдыха.
«Собрать детей на фотосессию в последний день отдыха — задача сложная… даже если ребенок один», — с юмором отметила она, добавив, что в итоге «добро всегда побеждает», а воспоминания остаются самыми теплыми еще и благодаря архивным кадрам.
Отпуск получился насыщенным: помимо прогулок и пляжного релакса, Климова с дочерью уделили время и уходу за собой, не забыв о бьюти-процедурах.
Напомним, у актрисы четверо детей: старшая дочь Елизавета родилась в первом браке, двое сыновей — Матвей и Корней — появились в союзе с Игорем Петренко, а младшая Белла — от третьего брака.
