Дилан Спроус задержал грабителя в собственном доме

В дом актера Дилана Спроуса и его супруги, модели Барбары Палвин, накануне проник грабитель. Инцидент произошёл в их особняке, где пара проживает с 2023 года.
По данным TMZ, ситуация развивалась стремительно. Преступник ворвался в дом, однако звезда Disney не растерялся и сумел самостоятельно задержать злоумышленника до приезда полиции. В это время Барбара Палвин вызвала экстренные службы, набрав номер 911 и сообщив о происходящем.
Позже стало известно, что подозреваемый был задержан. Сам Дилан Спроус находился в состоянии сильного стресса, но физически не пострадал. Его супруга также не получила травм, однако пара сейчас восстанавливается после пережитого инцидента.
Особняк, в котором произошёл инцидент, актер приобрёл в 2021 году за 2 миллиона долларов. В доме четыре спальни и две ванные комнаты. Именно здесь супруги живут с момента свадьбы, стараясь вести спокойную частную жизнь.
