Французская актриса Натали Бай ушла из жизни в Париже

На 78‐м году жизни скончалась популярная французская актриса
Кадр из фильма «Тряпичный мальчик»

На 78‑м году жизни скончалась французская актриса Натали Бай, передает французское агентство Agence France-Presse (AFP).

По информации журналистов, Бай скончалась в своем доме в Париже. Известно, что прошлым летом состояние здоровья актрисы ухудшилось, она страдала от деменции.

За свою карьеру Натали Бай появилась более чем в 110 картинах. Среди наиболее известных работ — «Поймай меня, если сможешь», «И всё же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Мишу из Д’Обера», «Возвращение Мартина Герра», «Десять процентов» и «Американская ночь». Бай является обладательницей нескольких премий «Сезар», «Кубка Вольпи», «Серебряной раковины», «Золотой звезды» и «Хрустального глобуса». В 1996 году она вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля.

У актрисы осталась дочь Лора Смет, рождённая в отношениях с французским рок‑певцом Джонни Холлидеем.