По данным Variety, первую серию третьего сезона «Эйфории» посмотрели 8,5 млн человек. Отмечается, что это на 44% выше показателя дебютного эпизода второго сезона. Его премьера состоялась в 2022 году.
Вторая серия третьего сезона выйдет 19 марта.
Премьера третьего сезона «Эйфории» состоялась 12 апреля 2026. Картина получила 44% «свежести» на Rotten Tomatoes.
Роли в третьем сезоне «Эйфории» исполнили Сидни Суини, Зендая, Джейкоб Элорди, Алекси Деми и другие актеры.
