Paramount запустила в производство продолжение «Топ Гана» и «Войны миров Z»

Paramount работает над продолжением «Топ Гана» и «Войны миров Z». Отмечается, что над сюжетом третьей части «Топ Гана» работают Эрен Крюгер и Джерри Брукхаймер. Также известно, что в проект вернется Том Круз. Дата выхода картины не называется. Предыдущая часть фильма, «Топ Ган: Мэверик», собрала 1,4 млрд долларов в прокате.