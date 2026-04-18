Paramount запустила в производство продолжение «Топ Гана» и «Войны миров Z»

Paramount работает над продолжением «Топ Гана» и «Войны миров Z». Отмечается, что над сюжетом третьей части «Топ Гана» работают Эрен Крюгер и Джерри Брукхаймер. Также известно, что в проект вернется Том Круз. Дата выхода картины не называется. Предыдущая часть фильма, «Топ Ган: Мэверик», собрала 1,4 млрд долларов в прокате.
Подробностями «Войны миров Z» в Paramount не поделились. Но уже известно, что студия работает над продолжением картины.
