Городничий, Калинина и Онежен удостоены премии «Аванс» на ММКФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. XV церемония вручения премии «Аванс», которую журнал «Кинорепортер» вручает лучшим молодым кинематографистам, прошла в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС. Актеры Сергей Городничий, Таисья Калинина и Алексей Онежен стали лауреатами премии в этом году.
«Наша премия живет 15 лет. За это время с нами выросло целое поколение актеров. Вы прошли большой путь, и вы — все наши лауреаты — будущее нашего кино. С нами начинали те, кто сейчас уже являются большими артистами. А когда-то они стояли здесь со слезами на глазах и говорили, как они рады тому, что их отметили премией “Аванс”», — сказала главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, объявляя актера года по версии «Аванса». Им стал актер Сергей Городничий, исполнивший главную роль в сериале «Ландыши».
Награду в виде хрустальной звезды также получила актриса Таисья Калинина, известная по ролям в проектах «Как приручить лису», «Пальма 2» и «Олдскул». Кроме того, в этом году премия была вручена третьему актеру. Ее получил Алексей Онежен, сыгравший роль князя Гвидона в фильме «Сказке о царе Салтане». «Когда, если не в 15-летний юбилей нарушать правила? Мы выбрали третьего лауреата, и, я надеюсь, что вы нас поддержите, потому что он — замечательный, талантливый [артист] и уже практически князь», — заключила Лемешева.
О премии
Премия «Аванс» журнала «Кинорепортер» — одна из инициатив издания, направленных на поддержку российской киноиндустрии. Среди лауреатов «Аванса» с 2012 года — Милош Бикович, Ирина Старшенбаум, Роман Курцын, Ангелина Стречина, Тихон Жизневский, Дарья Мельникова, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Данил Стеклов, Елизавета Ищенко — актеры, чьи работы уже вошли в историю современного российского кино.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.