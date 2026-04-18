Городничий, Калинина и Онежен удостоены премии «Аванс» на ММКФ

«Наша премия живет 15 лет. За это время с нами выросло целое поколение актеров. Вы прошли большой путь, и вы — все наши лауреаты — будущее нашего кино. С нами начинали те, кто сейчас уже являются большими артистами. А когда-то они стояли здесь со слезами на глазах и говорили, как они рады тому, что их отметили премией “Аванс”», — сказала главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, объявляя актера года по версии «Аванса». Им стал актер Сергей Городничий, исполнивший главную роль в сериале «Ландыши».