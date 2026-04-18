44-летняя Натали Портман станет матерью в третий раз

Актриса Натали Портман объявила о третьей беременности. Об этом она рассказала в интервью популярному глянцевому журналу.
44-летняя Портман подтвердила, что она и ее партнер Танги Дестейбл ждут своего первенца.
«Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо», — поделилась Портман.
Актриса думает во время беременности, как «дорожит каждым моментом», поскольку знает, что «возможно, это в последний раз».
Ранее актриса призналась, что получила серьезную травму во время съемок фильма «Черный лебедь».