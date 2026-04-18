Названа дата выхода финала «Хроник русской революции»

Финал эпопеи «Хроники русской революции» выйдет 24 апреля
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Эпилог сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» выйдет 24 апреля в онлайн-кинотеатре START отдельным фильмом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

События ленты «Хроники русской революции. Финал» развернутся в 1924 году после кончины Владимира Ленина. В эпилоге подведут итог противостояния давних соперников — Прохорова (Юра Борисов) и Алексея Тихомирова (Никита Каратаев).

Режиссер и сценарист проекта Андрей Кончаловский поднял тему важности цикличности.

«Есть у революции начало, нет у революции конца… Эти слова можно применить и к истории. Как к небольшому ее отрезку, так и к ее бесконечности. Бесконечны надежды, крушения, разочарования и возникновение новых надежд. Это — диалектика жизни. Цикличность важна», — заявил режиссер.

В ролях: Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев.

16-серийные «Хроники русской революции» затронули период с 1905 по 1924 год. Проект рассказывает о значимых событиях в истории России, включая Первую русскую революцию.

Ранее «Хроники русской революции» стали лучшим сериалом на премии «Ника 2026».