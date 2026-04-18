Названа дата выхода финала «Хроник русской революции»

Эпилог сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» выйдет 24 апреля в онлайн-кинотеатре START отдельным фильмом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.
События ленты «Хроники русской революции. Финал» развернутся в 1924 году после кончины Владимира Ленина. В эпилоге подведут итог противостояния давних соперников — Прохорова (Юра Борисов) и Алексея Тихомирова (Никита Каратаев).
Режиссер и сценарист проекта Андрей Кончаловский поднял тему важности цикличности.
«Есть у революции начало, нет у революции конца… Эти слова можно применить и к истории. Как к небольшому ее отрезку, так и к ее бесконечности. Бесконечны надежды, крушения, разочарования и возникновение новых надежд. Это — диалектика жизни. Цикличность важна», — заявил режиссер.
В ролях: Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев.
16-серийные «Хроники русской революции» затронули период с 1905 по 1924 год. Проект рассказывает о значимых событиях в истории России, включая Первую русскую революцию.
Ранее «Хроники русской революции» стали лучшим сериалом на премии «Ника 2026».