Умер советский и российский кинорежиссер Вячеслав Никифоров

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров умер в возрасте 83 лет. Об этом информировала пресс-служба Белорусского союза кинематографистов.
«Со скорбью сообщаем о кончине на 84-м году жизни Никифорова Вячеслава Александровича — выдающегося советского, белорусского и российского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР», — говорится в тексте.
В Союзе кинематографистов отметили, что яркий творческий путь Никифорова навсегда останется образцом для новых поколений кинематографистов. «Память о Вячеславе Александровиче навсегда будет жить в сердцах коллег и зрителей», — подчеркнули в объединении.
Позже смерть кинорежиссера подтвердили в Министерстве культуры Белоруссии. «Вячеслав Александрович работал режиссером-постановщиком на Национальной киностудии “Беларусьфильм”, на киностудиях России. Фильмография режиссера насчитывает порядка 30 фильмов и телесериалов, среди которых “Зимородок”, “Фруза”, “Отцы и дети”, “Государственная граница”, “Благородный разбойник Владимир Дубровский” и другие», — рассказали в ведомстве.
Там также напомнили, что в 2022 году Никифоров был награжден специальным призом президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». «Коллектив министерства культуры скорбит о смерти Вячеслава Александровича и выражает соболезнования родным и близким покойного», — указали в пресс-службе.