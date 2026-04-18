Немоляева с уверенностью назвала себя патриотом России

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева считает себя патриотом. В интервью ТАСС она отметила свою любовь к культуре и истории России.
«Свободно могу сказать вам, что я патриот. Я люблю свою страну, люблю своих людей, историю, культуру. Наша страна замечательная. Да, у любого государства есть недостатки, печали, что-то хотелось бы изменить. Но все равно это твоя страна, твоя любовь», — сказала собеседница агентства.
Актриса родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского. Сегодня Немоляева отмечает свое 89-летие.
Ранее стало известно о завершении съемок сериала «Джерси» с Немоляевой.