О чем фильм «Нормал»
Улисс, американец средних лет, приезжает в Нормал, сонный городок в Миннесоте, чтобы временно заменить шерифа. Поначалу Нормал кажется Улиссу абсолютно нормальным и даже скучноватым (тот факт, что предыдущего главу окружной полиции нашли мертвым в сугробе — без одежды, зато с ледорубом и удочкой в руках — героя, кажется, не особо смущает).
Но буквально через несколько дней какая-то безумная пара решает ограбить местный банк, после чего внезапно выясняется, что банковское хранилище было арендовано якудзой и забито оружием, золотыми слитками и купюрами. Соглашение с японскими мафиози было заключено с согласия всех жителей города, поэтому когда правда вскрывается, каждый нормальчанин считает своим долгом достать ружье или хотя бы лом и отправиться в погоню за Улиссом.
Зачем смотреть
«Нормал» — бодрый кровожадный боевик с оттенками черной комедии и хоррора. Открывающая фильм сцена с карикатурными разборками якудзы под японский кавер на «Paranoid» Black Sabbath хорошо задает тон. Когда же чуть позже, уже в Нормале, в кадр забредает лось, зацепивший рогами ведро с краской, становится понятно, что режиссер Бен Уитли не слишком серьезно относится к событиям, о которых рассказывает, и это к лучшему. Зато Уитли серьезно относится к смерти, точнее, к смертям: гибель многих персонажей он отражает на экране так живописно, в таких подробностях, что создается ощущение, будто он эти эпизоды смакует (хвалить режиссера за это или ругать — личное решение каждого зрителя).
Довольно иронично, что в населенный пункт под названием Нормал отправляется персонаж Боба Оденкерка, звезды экшен-дилогии «Никто». Оденкерк, скажем так, не обладает ярким экранным присутствием, зато вокруг него возникает какая-то почти уютная аура обыденности. Целевой зритель сумеет разглядеть во вроде бы заурядном Улиссе, с легкостью разбирающемся хоть с американскими провинциалами, хоть с японскими бандитами, если не себя, то хотя бы соседа или знакомого.
А вот у Лины Хиди, работающей в Нормале барменшей Мойрой, с экранным присутствием все хорошо, но ей это только мешает. На фоне остальных жителей Нормала Хиди выглядит гостьей то ли с другой планеты, то ли из какого-то фэнтезийного королевства. Возможно, поэтому Уитли пускает Хиди в кадр не так часто — но ее кратковременные появления на экране наверняка порадуют поклонников «Игры престолов».
Почему можно не смотреть
«Нормал» не может похвастаться ровным темпом. Сразу же за стартовым эпизодом с якудзой лента сбавляет скорость на 30 с лишним минут (то есть более чем на треть хронометража): Улисс (а вместе с ним и зрители) знакомится с сонным городом и его не так чтобы захватывающими обитателями. Уитли еще раз ставит экшен на паузу (правда, не такую продолжительную) во второй половине фильма; перестрелки и поножовщина, представьте себе, прекращаются ради уборки Нормала.
Что остается делать заскучавшей аудитории во время таких пауз? Разве что размышлять о том, что у бодрого и кровожадного «Нормала» нет ни единого свойства, способного всерьез удивить поклонников боевиков.