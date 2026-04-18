Зачем смотреть «Нормал» — бодрый боевик со звездой «Лучше звоните Солу»

Рассказываем о новом боевике с Бобом Оденкерком, звездой экшен-дилогии «Никто», который на этот раз дерется с якудзой и спасается от целого криминального города. О том, удастся ли авторам «Нормала» удивить поклонников жанра, читайте в рецензии Кино Mail
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Нормал»

Улисс, американец средних лет, приезжает в Нормал, сонный городок в Миннесоте, чтобы временно заменить шерифа. Поначалу Нормал кажется Улиссу абсолютно нормальным и даже скучноватым (тот факт, что предыдущего главу окружной полиции нашли мертвым в сугробе — без одежды, зато с ледорубом и удочкой в руках — героя, кажется, не особо смущает).

Но буквально через несколько дней какая-то безумная пара решает ограбить местный банк, после чего внезапно выясняется, что банковское хранилище было арендовано якудзой и забито оружием, золотыми слитками и купюрами. Соглашение с японскими мафиози было заключено с согласия всех жителей города, поэтому когда правда вскрывается, каждый нормальчанин считает своим долгом достать ружье или хотя бы лом и отправиться в погоню за Улиссом.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Нормал»
Кадр из фильма «Нормал»

«Нормал» — бодрый кровожадный боевик с оттенками черной комедии и хоррора. Открывающая фильм сцена с карикатурными разборками якудзы под японский кавер на «Paranoid» Black Sabbath хорошо задает тон. Когда же чуть позже, уже в Нормале, в кадр забредает лось, зацепивший рогами ведро с краской, становится понятно, что режиссер Бен Уитли не слишком серьезно относится к событиям, о которых рассказывает, и это к лучшему. Зато Уитли серьезно относится к смерти, точнее, к смертям: гибель многих персонажей он отражает на экране так живописно, в таких подробностях, что создается ощущение, будто он эти эпизоды смакует (хвалить режиссера за это или ругать — личное решение каждого зрителя).

Довольно иронично, что в населенный пункт под названием Нормал отправляется персонаж Боба Оденкерка, звезды экшен-дилогии «Никто». Оденкерк, скажем так, не обладает ярким экранным присутствием, зато вокруг него возникает какая-то почти уютная аура обыденности. Целевой зритель сумеет разглядеть во вроде бы заурядном Улиссе, с легкостью разбирающемся хоть с американскими провинциалами, хоть с японскими бандитами, если не себя, то хотя бы соседа или знакомого.

Кадр из фильма «Нормал»
Кадр из фильма «Нормал»

А вот у Лины Хиди, работающей в Нормале барменшей Мойрой, с экранным присутствием все хорошо, но ей это только мешает. На фоне остальных жителей Нормала Хиди выглядит гостьей то ли с другой планеты, то ли из какого-то фэнтезийного королевства. Возможно, поэтому Уитли пускает Хиди в кадр не так часто — но ее кратковременные появления на экране наверняка порадуют поклонников «Игры престолов».

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Нормал»
Кадр из фильма «Нормал»

«Нормал» не может похвастаться ровным темпом. Сразу же за стартовым эпизодом с якудзой лента сбавляет скорость на 30 с лишним минут (то есть более чем на треть хронометража): Улисс (а вместе с ним и зрители) знакомится с сонным городом и его не так чтобы захватывающими обитателями. Уитли еще раз ставит экшен на паузу (правда, не такую продолжительную) во второй половине фильма; перестрелки и поножовщина, представьте себе, прекращаются ради уборки Нормала.

Что остается делать заскучавшей аудитории во время таких пауз? Разве что размышлять о том, что у бодрого и кровожадного «Нормала» нет ни единого свойства, способного всерьез удивить поклонников боевиков.