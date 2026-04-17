Звезда «Слова пацана» рассказал о жизни на 100 рублей в день

Артист сообщил, что в возрасте 15−16 лет был вынужден питаться один раз в день из-за нехватки денег. «Был период, когда сложно было с деньгами. На 100 рублей в день жили», — уточнил он. По словам Копейкина, тогда он относился к ситуации нормально и не считал положение бедственным, поскольку понимал, что тяжелое время пройдет.