Режиссер из КНР получил статуэтку из бивня мамонта за лучший фильм на фестивале на Чукотке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Итоги арктического кинофестиваля «Золотой ворон» подвели на Чукотке, гран-при за лучшую работу в конкурсе полнометражных игровых и неигровых фильмов получил китайский фильм «Ответ на вечность» китайского режиссера Чжэн Юньчана. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.
«Гран-при за лучшую работу в конкурсе полнометражных игровых и неигровых фильмов по результатам зрительского голосования получил китайский фильм “Ответ на вечность” режиссера Чжэн Юньчана, в котором рассказывается о ценности человеческих взаимоотношений. Победителю вручили уникальную статуэтку из бивня мамонта, созданную чукотскими косторезами», — рассказали в правительстве округа.
Лучшим фильмом по версии профессионального жюри стала «Цинга» Владимира Головнева из России. Сюжет знакомит зрителя с миссионером-послушником, открывающим для себя загадочный мир ямальских оленеводов.
Специальный приз губернатора Чукотского автономного округа присудили Наталии Гугуевой за документальную ленту «Виталий Мельников. Судьба режиссера». Также юные аниматоры в рамках работы кинолаборатории «Союзмультфильм» создали мультфильмы о дружбе и взаимовыручке в суровых арктических условиях.
Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится в Анадыре с 30 марта по 12 апреля. В этом году фестиваль получил более 3 тыс. заявок из более чем 100 стран, в программу вошло свыше 100 фильмов. В жюри фестиваля вошли профессионалы киноиндустрии: руководители киностудий, режиссеры, актеры и сценаристы.