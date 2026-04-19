В эксклюзивном интервью Кино Mail Гарик Харламов раскрыл свою неожиданную актерскую мечту. Комедийный артист, известный множеством ярких ролей, заявил, что давно хочет перевоплотиться в настоящего злодея.
«Я, честно говоря, хотел бы сыграть отрицательного персонажа. Будь то Кощей, Леший — да кто угодно. Вот именно отрицательную роль, всегда хотелось попробовать себя в этом», — поделился актер.
При этом Харламов хочет сыграть не антигероя, а именно «тотального злодея». Гарик объяснил это тем, что чаще играл добрых и положительных героев. Даже его персонаж из сериала «Зона комфорта», который постоянно лжет, не дотягивает до уровня настоящего злодея.
«А вот именно какого-то суперзлодея в сказке сыграть было бы круто и прикольно», — отметил Харламов.
