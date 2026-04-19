Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

54-летняя Пермякова похвасталась постройневшей фигурой в бассейне на Камчатке

Звезда «Интернов» после похудения предстала в откровенном образе во время отдыха
Елена Нужная
Автор Кино Mail
Светлана Пермякова
Светлана ПермяковаИсточник: Legion-Media.ru

54-летняя Светлана Пермякова удивила поклонников заметными переменами во внешности во время творческой поездки на Камчатку. Видео, на котором звезда сериала «Интерны» позирует в бассейне в эффектном купальнике с принтом, опубликовала ее коллега, 44-летняя Екатерина Волкова.

«Контент 18+ от Светика», — с юмором подписала публикацию Волкова. 

Светлана Пермякова / фото: кадр из видео в соцсети Екатерины Волковой

На кадрах актриса опускается в бассейн, окруженный снегом, и, судя по всему, наслаждается теплой водой. «То, что надо артистам, приехали — перезагрузились», — добавила звезда «Ворониных». 

Сейчас обе артистки находятся в творческой поездке на полуострове, где совмещают работу с отдыхом в расслабленной атмосфере.

Напомним, ранее Светлана Пермякова рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей определенный препарат. По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем.

Светлана Пермякова / фото: пресс-служба

Артистка отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также звезда два раза в неделю ходит в бассейн. 

Ранее Пермякова снялась в купальнике после похудения и раскрыла свой вес. Звезда призналась, что строго соблюдала рекомендации врача и шла к своей цели.