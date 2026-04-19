54-летняя Пермякова похвасталась постройневшей фигурой в бассейне на Камчатке

54-летняя Светлана Пермякова удивила поклонников заметными переменами во внешности во время творческой поездки на Камчатку. Видео, на котором звезда сериала «Интерны» позирует в бассейне в эффектном купальнике с принтом, опубликовала ее коллега, 44-летняя Екатерина Волкова.
«Контент 18+ от Светика», — с юмором подписала публикацию Волкова.
На кадрах актриса опускается в бассейн, окруженный снегом, и, судя по всему, наслаждается теплой водой. «То, что надо артистам, приехали — перезагрузились», — добавила звезда «Ворониных».
Сейчас обе артистки находятся в творческой поездке на полуострове, где совмещают работу с отдыхом в расслабленной атмосфере.
Напомним, ранее Светлана Пермякова рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей определенный препарат. По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем.
Артистка отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также звезда два раза в неделю ходит в бассейн.
Ранее Пермякова снялась в купальнике после похудения и раскрыла свой вес. Звезда призналась, что строго соблюдала рекомендации врача и шла к своей цели.