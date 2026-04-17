Анна Старшенбаум отказалась от съемок на родине: «В России кино точно нет»

Актриса Анна Старшенбаум сделала заявление о своей карьере, которое ставит точку в ее работе в российском кино. Звезда фильмов «Черная молния» и сериала «Кухня» призналась, что больше не планирует участвовать в отечественных проектах.
Сейчас 36-летняя актриса живет на острове Самуй в Таиланде и, судя по ее словам, возвращаться в российскую индустрию не собирается. Отвечая на вопросы подписчиков о творческих планах, она высказалась предельно прямо: «В России кино точно нет».
Знаменитость не скрывает разочарования: по ее признанию, еще к 30 годам она поняла, что не может рекомендовать близким ни один российский фильм или сериал. Главной причиной такого отношения актриса назвала «культурный код», она не вдавалась в детали, но подчеркнула, что ее позиция сформировалась давно и окончательно.
При этом полностью от актерской карьеры она пока не отказывается. Звезда рассматривает возможность работы за рубежом, однако признает, что главным препятствием остается языковой барьер. В будущем она надеется его преодолеть и попробовать себя в международных проектах.
В то же время Старшенбаум допускает и более радикальный поворот в жизни: если реализовать себя в кино за границей не получится, она готова сменить профессию. По словам актрисы, за годы работы она увидела индустрию изнутри и пришла к выводу, что актерство не соответствует ее личным ценностям.