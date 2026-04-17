Валерия Гай Германика в «голом» платье вышла в свет с 18-летней дочерью

Режиссер вместе с наследницей посетила открытие ММКФ-2026 и удивила публику
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Валерия Гай Германика удивила выбором наряда для выхода на красную дорожку открытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Торжественное мероприятие состоялось в Театре мюзикла на Пушкинской площади в Москве.

Валерия Гай Германика с дочерью Октавией
На красную дорожку кинематографистка вышла со своей 18-летней дочерью Октавией. 42-летняя Гай Германика выбрала откровенный наряд – надела прозрачное черное платье-сетку с длинными кожаными рукавами и вставками в области груди.

Звезда сделала укладку и украсила прическу серебряным венцом. Визажисты сделали ей макияж в готическом стиле, накрасив губы черной помадой.

Валерия Гай Германика на открытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Октавия, в отличие от матери, предпочла максимально закрытое платье красного цвета в черную полоску. Свой образ она дополнила подвеской с увесистым крестом. Девушка распустила волосы и, как мама, сделала готический макияж с черной подводкой, дымчатыми тенями и черной помадой.

Валерия Гай Германика с дочерью на открытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
В 2025-м Октавия вышла замуж и родила ребенка, подарив знаменитой матери первого внука. У Германики также есть девятилетняя дочь Северина от танцора Вадима Любушкина и шестилетний сын Август от бизнесмена Дениса Молчанова.

На кинофестивале Валерия Гай Германика представит свою новую работу — фильм «Машенька». Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в Москве с 16 по 23 апреля.