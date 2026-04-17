Валерия Гай Германика удивила выбором наряда для выхода на красную дорожку открытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Торжественное мероприятие состоялось в Театре мюзикла на Пушкинской площади в Москве.
На красную дорожку кинематографистка вышла со своей 18-летней дочерью Октавией. 42-летняя Гай Германика выбрала откровенный наряд – надела прозрачное черное платье-сетку с длинными кожаными рукавами и вставками в области груди.
Звезда сделала укладку и украсила прическу серебряным венцом. Визажисты сделали ей макияж в готическом стиле, накрасив губы черной помадой.
Октавия, в отличие от матери, предпочла максимально закрытое платье красного цвета в черную полоску. Свой образ она дополнила подвеской с увесистым крестом. Девушка распустила волосы и, как мама, сделала готический макияж с черной подводкой, дымчатыми тенями и черной помадой.
В 2025-м Октавия вышла замуж и родила ребенка, подарив знаменитой матери первого внука. У Германики также есть девятилетняя дочь Северина от танцора Вадима Любушкина и шестилетний сын Август от бизнесмена Дениса Молчанова.
На кинофестивале Валерия Гай Германика представит свою новую работу — фильм «Машенька». Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в Москве с 16 по 23 апреля.