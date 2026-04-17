Гусева допустила замену сценаристов нейросетями

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Актриса театра и кино Екатерина Гусева допустила, что в будущем нейросети смогут заменить сценаристов и частично представителей актерской профессии, однако театр останется уникальным пространством живого искусства. Об этом она рассказала в интервью «НЬЮМ ТАСС».
«Сценаристов, возможно, заменят, артистов тоже. Но театр они не заменят никогда. Театр — это когда здесь и сейчас рождаются настоящие, подлинные эмоции, живые люди», — отметила Гусева.
Актриса сказала, что технологии не способны передать ключевую составляющую актерской профессии. «Актерская профессия — это энергия, энергетика. Есть такое понятие — химия: верю или не верю. Это искры между людьми, настоящее электричество», — объяснила она.
Гусева также добавила, что, в отличие от человека, технологии лишены эмоциональной составляющей. «Нейросети не волнуются, потому что они ненастоящие», — заключила актриса.