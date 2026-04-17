Режиссер Стивен Спилберг раскритиковал Голливуд за сиквелы и спин-оффы

Культовый американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг заявил, что отсутствие оригинальных историй повлечет за собой последствия для киноиндустрии. Об этом пишет Variety.
Постановщик подчеркнул, что крупные студии должны вкладывать средства в оригинальные фильмы вместо перезапусков, сиквелов и спин-оффов уже существующих проектов.
«Если мы будем снимать только известные проекты, у нас быстро иссякнут идеи», — пояснил Спилберг.
