Умер актер Борис Голощапов из «Адвоката» и «Горячей точки»

Заслуженный артист России, актер театра и кино Борис Голощапов умер на 77-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили в Воронежском Камерном театре, где он служил последние 10 лет.
«Борис Николаевич ушел из жизни 15 апреля», — рассказали в театре.
Голощапов известен широкой аудитории по кинопроектам «Адвокат», «Икорный барон» и «Горячая точка». Также его голос знаком поклонникам японской анимации. Его голосом говорят персонажи анимационных фильмов «Принцесса Мононоке», «Евангелион 1.11: Ты (не) один», «Ковбой Бибоп» и других.