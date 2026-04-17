Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер Борис Голощапов из «Адвоката» и «Горячей точки»

На 77-м году жизни умер актер Борис Голощапов, снимавшийся в проектах «Адвокат» и «Горячая точка»
Заслуженный артист России, актер театра и кино Борис Голощапов умер на 77-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили в Воронежском Камерном театре, где он служил последние 10 лет.

«Борис Николаевич ушел из жизни 15 апреля», — рассказали в театре.

Голощапов известен широкой аудитории по кинопроектам «Адвокат», «Икорный барон» и «Горячая точка». Также его голос знаком поклонникам японской анимации. Его голосом говорят персонажи анимационных фильмов «Принцесса Мононоке», «Евангелион 1.11: Ты (не) один», «Ковбой Бибоп» и других.