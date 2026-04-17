Кристина Асмус в образе «невесты» пришла на открытие кинофестиваля

Кристина Асмус посетила 48-ю церемонию открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Мероприятие прошло в Театре мюзикла на Пушкинской площади.
На красной дорожке 38-летняя актриса появилась в образе «невесты». Она надела длинное белое многослойное платье из легкой ткани, с открытыми плечами и декольте, а также пышными рукавами. Асмус завила волосы в крупные локоны и собрала их по бокам. Звезде сделали нежный макияж.
Недавно актриса уже интриговала публику, снявшись в свадебном наряде. Некоторые решили, что она таким образом намекнула на грядущие изменения в личной жизни.
Асмус в начале 2026 года рассекретила новый роман. Ее избранником стал 41-летний кинооператор Валерий Махмудов. Позже звезда объяснила Кино Mail, почему снялась в свадебном платье с фатой.
«Скоро обо всем узнаете…» — загадочно заявила она.
Ранее Кристина Асмус состояла в браке с Гариком Харламовым. Они развелись после семи лет совместной жизни. У актрисы и комика есть 12-летняя дочь Анастасия.