Кристина Асмус в образе «невесты» пришла на открытие кинофестиваля

Актриса вышла на красную дорожку открытия Московского кинофестиваля в нежном образе
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Кристина Асмус посетила 48-ю церемонию открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Мероприятие прошло в Театре мюзикла на Пушкинской площади.

На красной дорожке 38-летняя актриса появилась в образе «невесты». Она надела длинное белое многослойное платье из легкой ткани, с открытыми плечами и декольте, а также пышными рукавами. Асмус завила волосы в крупные локоны и собрала их по бокам. Звезде сделали нежный макияж.

Кристина Асмус на открытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Недавно актриса уже интриговала публику, снявшись в свадебном наряде. Некоторые решили, что она таким образом намекнула на грядущие изменения в личной жизни.

Кристина Асмус, фото: пресс-служба ММКФ 2026
Асмус в начале 2026 года рассекретила новый роман. Ее избранником стал 41-летний кинооператор Валерий Махмудов. Позже звезда объяснила Кино Mail, почему снялась в свадебном платье с фатой. 

«Скоро обо всем узнаете…» — загадочно заявила она.

Ранее Кристина Асмус состояла в браке с Гариком Харламовым. Они развелись после семи лет совместной жизни. У актрисы и комика есть 12-летняя дочь Анастасия.

Накануне Кристина Асмус отметила 38-летие. В честь праздника она показала свои детские фотографии. Артистка также устроила вечеринку, куда пригласила друзей, близких и свою наследницу.