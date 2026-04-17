Кристофер Нолан рассказал, с какими трудностями столкнулся при съемках «Одиссеи»

Кристофер Нолан очень доволен своим новым фильмом. Режиссер признался, что ему было нелегко перенести свою задумку на большой экран. «Съемки этого фильма были настоящим кошмаром, — заявил Нолан на CinemaCon 2026 в Лас-Вегасе, представляя “Одиссею”. — Мы первые, кто это скажет, но в самом лучшем смысле. Мы прекрасно провели время, работая над ним».
«Мы объездили весь мир, чтобы снять этот фильм, потому что это “Одиссея”. Вам будет приятно узнать, насколько это было сложно для нас, потому что так и должно быть. Такова природа этой истории», — рассказал Нолан на пресс-конференции. Режиссер также отметил, что ему очень понравилось работать с актерским составом.
Особенно он выделил Мэтта Дэймона, которого назвал «главным партнером в этом приключении». 55-летний артист играет главного героя Одиссея на протяжении его многолетнего путешествия домой на остров Итака после участия в мифологической Троянской войне.
«Он был для нас невероятным лидером. Он был там, на лодках, в горах, в пещерах, под палящим солнцем, под проливным дождем и ветром — в стольких разных местах, где мы побывали», — сказал Нолан об игре Дэймона в фильме.