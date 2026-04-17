Самбурская в образе роскошной голливудской дивы пришла на открытие ММКФ 2026

Настасья Самбурская посетила церемонию открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ 2026). Мероприятие состоялось 16 апреля в Московском театре мюзикла.
Для светского выхода 39-летняя актриса примерила образ голливудской дивы. Самбурская предпочла алое пышное платье со шлейфом и декольте. Ансамбль завершила белая меховая накидка.
Стилисты собрали волосы актрисы в низкий пучок, а сбоку уложили прядь в стиле «голливудская волна». Визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глазах и губах.
«Платье, достойное всех похвал! Даже не стала нагружать себя украшениями, чтобы не отвлекать от его сути», — высказалась о своем наряде Самбурская.
Также она поблагодарила всех, кто высоко оценил ее образ. Актриса отметила, что каждый год с нетерпением ждет красной дорожки ММКФ.
«Богиня», «Дива», «Просто вау», «Восхитительная красотка! Восхитительно все», «Настасья, как всегда, роскошна! Глаз не оторвать», «Невероятно красивая», «Ваш выход самый стильный и красивый», «Вы божественны! Платье идеально сидит! Оно яркое и необычное! Обожаю такой стиль», — писали поклонники актрисы.
Напомним, Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в Москве с 16 по 23 апреля.