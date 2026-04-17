Самбурская в образе роскошной голливудской дивы пришла на открытие ММКФ 2026

Актриса появилась на красной дорожке в пышном красном платье со шлейфом и декольте, сопроводив его белой меховой накидкой

Настасья Самбурская посетила церемонию открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ 2026). Мероприятие состоялось 16 апреля в Московском театре мюзикла.

Для светского выхода 39-летняя актриса примерила образ голливудской дивы. Самбурская предпочла алое пышное платье со шлейфом и декольте. Ансамбль завершила белая меховая накидка.

Источник: Legion-Media.ru

Стилисты собрали волосы актрисы в низкий пучок, а сбоку уложили прядь в стиле «голливудская волна». Визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глазах и губах.

«Платье, достойное всех похвал! Даже не стала нагружать себя украшениями, чтобы не отвлекать от его сути», — высказалась о своем наряде Самбурская.

Также она поблагодарила всех, кто высоко оценил ее образ. Актриса отметила, что каждый год с нетерпением ждет красной дорожки ММКФ.

«Богиня», «Дива», «Просто вау», «Восхитительная красотка! Восхитительно все», «Настасья, как всегда, роскошна! Глаз не оторвать», «Невероятно красивая», «Ваш выход самый стильный и красивый», «Вы божественны! Платье идеально сидит! Оно яркое и необычное! Обожаю такой стиль», — писали поклонники актрисы.

Напомним, Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в Москве с 16 по 23 апреля.