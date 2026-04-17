В программу ПМЭФ включат дискуссию о развитии киноотрасли на примере «Ленфильма»

Панельная дискуссия «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» пройдет под эгидой правительства Санкт-Петербурга, она станет частью тематического блока «Среда для жизни: новые технологии — новые качества». «Сейчас мы приступаем к возрождению традиций студии, восходящих к военным кинематографистам дореволюционной России. На базе “Ленфильма” будет создан центр исторического и патриотического кино. Обсуждение темы развития киноотрасли на примере нашего “Ленфильма” состоится на ПМЭФ. Символично, что это произойдет в год, объявленный нами Годом петербургской культуры», — привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.