В программу ПМЭФ включат дискуссию о развитии киноотрасли на примере «Ленфильма»

Панельная дискуссия «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» пройдет под эгидой правительства Санкт-Петербурга
Ленфильм
ЛенфильмИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Вопросы развития киноотрасли на примере «Ленфильма» будут обсуждаться на одной из панельных дискуссий Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Панельная дискуссия «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» пройдет под эгидой правительства Санкт-Петербурга, она станет частью тематического блока «Среда для жизни: новые технологии — новые качества». «Сейчас мы приступаем к возрождению традиций студии, восходящих к военным кинематографистам дореволюционной России. На базе “Ленфильма” будет создан центр исторического и патриотического кино. Обсуждение темы развития киноотрасли на примере нашего “Ленфильма” состоится на ПМЭФ. Символично, что это произойдет в год, объявленный нами Годом петербургской культуры», — привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Петербург формирует собственную деловую программу на форуме, опираясь на главную тему ПМЭФ-2026 «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему» и тематические блоки. От городских ведомств и представителей бизнес-сообщества уже поступило свыше 40 предложений в соответствующий проект, сообщили в пресс-службе.